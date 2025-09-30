Η Δημοτική Αρχή για τα έργα που θα ξεκινήσουν ή είναι σε εξέλιξη

Ανακοίνωση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν εξέδωσε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας.

Όπως αναφέρει πρόκειται για για ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης κλπ.

Έργα που έρχονται να δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, να ικανοποιήσουν αιτήματά τους και να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης βελτιώνοντας τη λειτουργία της, βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν, αυτό το διάστημα, σε όλο τον Δήμο Πατρέων μέχρι το Παναχαϊκό.

Πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης κλπ. που γίνονται και συνεχίζονται, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη η ασφαλτόστρωση και η ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Παπαναστασίου καθώς και στις οδούς Βορείου Ηπείρου, Νοταρά, στα πλαίσια του έργου βελτίωσης οδικής ασφάλειας.

Αυτά θα συνεχιστούν στην 12ου Συντάγματος και στην Γηροκομείου.

Στα Προσφυγικά συνεχίζονται τα έργα ανακατασκευής των πεζοδρομίων και τα έργα ασφαλτόστρωσης, στα πλαίσια του έργου Αναζωογόνησης των Προσφυγικών.

Στα Ζαρουχλέικα ολοκληρώνονται, μέχρι το τέλος του χρόνου, τα έργα των πεζοδρομήσεων.

Στη Δημοτική Ενότητα Ρίου γίνονται ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, τεχνικά έργα και θα γίνει ο κόμβος Ψαθοπύργου στην παραλιακή.

Ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα είναι σε εξέλιξη στη Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας και στην παραλία Βραχνείκων.

Στη Θέα ξεκινά στοχευμένο έργο στην οδό Βότση με κατασκευή τοιχίων με πασσάλους.

Μικρά τεχνικά έργα ξεκινούν στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμέρισμα.

Στο Παναχαϊκό συνεχίζονται τα έργα διαπλάτυνσης οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεων, έργα αντιστήριξης και τάφρων απορροής ομβρίων.

Σύντομα υπογράφεται σύμβαση και θα ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης των φθαρμένων οδοστρωμάτων σε όλο τον Δήμο.