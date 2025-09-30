Back to Top
Δήμος Πατρέων: Πιστώθηκαν από τις 29 Σεπτεμβρίου τα ποσά στους δικαιούχους πυρόπληκτους

Για την φωτιά της 12ης Αυγούστου

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει ότι η οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, από την επιχορήγηση των 84.390 ευρώ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 29/9/2025, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου της δεύτερης Απόφασης του Δημάρχου για τις αιτήσεις που έγιναν στη συνέχεια.

Αμέσως μετά την έγκριση τα ποσά θα πιστωθούν στους δικαούχους.

