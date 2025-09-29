Η Νέα Αριστερά Αχαΐας αποχαιρετά με θλίψη τον Ντίνο Βγενόπουλο

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά Αχαΐας για την απώλεια του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου σε ηλικία 70 ετών.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με θλίψη τον σύντροφο Ντίνο Βγενόπουλο.

Ο σύντροφος Ντίνος Βγενόπουλος, ανήσυχος πολιτικά.., δημιουργικός δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά.., ευαίσθητος κοινωνικά.., έφυγε χθες από τη ζωή.

Γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Τριταίας , μαθητής ακόμη ήρθε στην Πάτρα.

Από μικρός εργάστηκε σκληρά παρακολουθώντας το νυχτερινό γυμνάσιο.

Αργότερα, πτυχιούχος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του ΕΑΠ.

Από νωρίς το βασικό του ενδιαφέρον στράφηκε στην δημοσιογραφία.

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.