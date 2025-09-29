σπιράλ για «Πάτρα – έξυπνη πόλη»: 6 εκατομμύρια στον αέρα

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει για την «Πάτρα – έξυπνη πόλη»

"Έξι ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Πατρέων, για την μετατροπή της Πάτρας σε μία «έξυπνη πόλη». Για να εξελιχθεί σε μία πόλη που θα προσέφερε –υποτίθεται- προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, καινοτόμες υποδομές και σύγχρονες λύσεις για τους πολίτες. Τζίφος. Η αξία της επένδυσης δεν μεταφράστηκε σε προστιθέμενη αξία σε υποδομές και υπηρεσίες.

Η εξαγγελία ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Οι δημότες, αντί να βλέπουν πρακτικά αποτελέσματα, συνεχίζουν να ζουν καθημερινά με τις ίδιες παλιές, ασυντήρητες υποδομές, με ένα δίκτυο που υπολειτουργεί και με δήθεν «έξυπνα» συστήματα που είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι απενεργοποιημένα και σκονίζονται. Κάμερες ασφαλείας που δεν δουλεύουν, ψηφιακές πλατφόρμες που δεν χρησιμοποιούνται, πιλοτικά Wi-Fi που ποτέ δεν λειτούργησαν σωστά, και «έξυπνα» φώτα που ποτέ δεν άναψαν όταν έπρεπε. Αντί για μια πόλη που να εκσυγχρονίζεται και να προσελκύει νέες επενδύσεις, η Πάτρα παραμένει δέσμια της προχειρότητας και της κακοδιαχείρισης.

Και όλα αυτά την ώρα που άλλες πόλεις της Ελλάδας, μικρότερες και με λιγότερα κονδύλια, έχουν ήδη εφαρμόσει λειτουργικές λύσεις για τους πολίτες τους, από έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας μέχρι ψηφιακές εφαρμογές για την καθημερινότητα των κατοίκων. Πάνε τρία χρόνια από τη «Συνάντηση Δημάρχων στην Πάτρα» που διοργάνωσε το σπιράλ, όπου παρουσιάστηκαν υλοποιημένες καλές πρακτικές άλλων δήμων. Η Πάτρα επέλεξε να μην παραδειγματιστεί και να μην ακολουθήσει την πρόοδο που συντελείται αλλού.

Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων (και) σε ζητήματα τεχνολογίας και υποδομών. Αντί για σοβαρό σχεδιασμό και υλοποίηση, αναλώθηκε σε ασαφείς ανακοινώσεις και πρόχειρα έργα-βιτρίνας, μόνο και μόνο για να λέει ότι «κάτι έγινε». Το αποτέλεσμα; Τα 6 εκατομμύρια σπαταλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σήμερα λειτουργικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον πολίτη.

Οι κάτοικοι της Πάτρας δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν τα αυτονόητα: σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, ασφάλεια, διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών πόρων και πραγματική αναβάθμιση της πόλης, όχι μόνο στα χαρτιά και στα Δελτία Τύπου.

Η Πάτρα έχει μείνει πίσω. Και όσο συνεχίζεται αυτή η νοοτροπία «για το θεαθήναι», η πόλη δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη στασιμότητα και την υποβάθμιση. Είναι καιρός να απαιτήσουμε λογοδοσία και ουσία, αντί για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα".