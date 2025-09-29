Κ. Καρπέτας: «Η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη απέτυχε να θωρακίσει τις εξαγωγές στη Δυτική Ελλάδα»

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας σχολίασε τα πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη μελέτη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) για την εξαγωγική δραστηριότητα ανά περιφέρεια.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Καρπέτα:

«Τα πρόσφατα επίσημα και αναλυτικά στοιχεία, τα οποία φέρνουν τη Περιφέρειά μας στην 8η θέση στις εξαγωγές ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας, επιβεβαιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα για τη Δυτική Ελλάδα: Διαθέτουμε μεγάλο παραγωγικό δυναμικό, αλλά αυτό δεν μετατρέπεται σε ανάλογα αποτελέσματα στο εθνικό επίπεδο. Οι εξαγωγές της Περιφέρειάς μας το 2024 διαμορφώθηκαν σε περίπου 834,1 εκατομμύρια ευρώ στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχουν δυνάμεις αλλά και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Το γεγονός μάλιστα ότι η Δυτική Ελλάδα κατέγραφε τα προηγούμενα χρόνια εντυπωσιακή άνοδος στις εξαγωγές, η οποία ακολουθήθηκε από μια μείωση της τάξης του 13%, αποδεικνύει ότι χωρίς σχέδιο, ακόμη και οι θετικές εξελίξεις δεν έχουν διάρκεια. Η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει την προηγούμενη δυναμική και να θωρακίσει τις εξαγωγές απέναντι στις αναμενόμενες δυσκολίες, αφήνοντας τις εξαγωγές μας εκτεθειμένες και ευάλωτες.

Έχουμε ισχυρή αγροτική παραγωγή που ξεχωρίζει, βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό και ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Κι όμως, αντί να αξιοποιούνται αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, βλέπουμε την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη να περιορίζεται σε εξαγγελίες, μνημόνια συνεργασίας χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα και επικοινωνιακές εμφανίσεις. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική που να συνδέει την αγροδιατροφή, τη μεταποίηση και την καινοτομία με την παραγωγή σταθερών εξαγωγικών ροών και με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: Οι εξαγωγές μας μένουν χαμηλά σε σχέση με άλλες περιφέρειες και η ανεργία παραμένει ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη δεν φτάνει στους πολίτες, δεν μετατρέπεται σε δουλειές και εισόδημα, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν από την ύπαιθρο και τα χωριά της Δυτικής Ελλάδας να ερημώνονται, γιατί η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η Περιφερειακή Αρχή δεν μετατρέπεται σε δουλειές και ευκαιρίες ζωής για τους κατοίκους τους.

Το θέμα δεν είναι η έλλειψη δυνατοτήτων - είναι η έλλειψη σχεδίου και πολιτικής βούλησης. Και σε αυτή την περίπτωση, η Περιφερειακή Αρχή λειτουργεί στον «αυτόματο πιλότο», παραμένει θεατής των εξελίξεων αδυνατώντας να παρέμβει.