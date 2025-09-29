Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ο Τάσος Δούσης ξεσπά για τον Μπισμπίκη

«Ψευτόμαγκας Νεοέλληνας, δημόσιος κίνδυνος»

Ο Τάσος Δούσης πήρε θέση για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων βρέθηκαν δεκάδες αυτοκίνητα διαλυμένα, ενώ ο υπαίτιος είχε εγκαταλείψει το σημείο χωρίς καμία ειδοποίηση.

Το θηριώδες μαύρο Ford του ηθοποιού εντοπίστηκε παρατημένο, με σοβαρές ζημιές, και οι αρχές τον ταυτοποίησαν άμεσα μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας.

