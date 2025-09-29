Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή

Μία ακόμα λεπτομέρεια σχετικά με το ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά ένα τηλεφώνημα του ηθοποιού στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό» το πρωί της Δευτέρας (29.09.2025) ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τρακάρισμα τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή και της αποκάλυψε ότι έκανε κάποια ζημιά, αλλά όχι μεγάλη, υπογραμμίζοντας είχε πρόθεση να διορθώσει το πρόβλημα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης δεν αντιλήφθηκε το βράδυ της Παρασκευής που προκάλεσε φθορές σε τρία αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα με το τζιπ του το μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα, προσπάθησε να καθησυχάσει τη σύντροφό του, τονίζοντας της ότι θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε να διορθώσει την κατάσταση.

«Δέσποινα, το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ@@@@@α. Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο, θα το διορθώσω», ήταν τα λόγια του Βασίλη Μπισμπίκη στη Δέσποινα Βανδή, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα.