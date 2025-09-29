Χριστίνα Αλεξοπούλου: Παρέμβαση στη Βουλή για μόνιμο ιατρό, ασθενοφόρο και απινιδωτές στα Τριπόταμα Καλαβρύτων

Την ανάγκη ενίσχυσης της υγειονομικής κάλυψης στην περιοχή των Τριποτάμων Καλαβρύτων, με μόνιμη παρουσία ιατρού, στάθμευση ασθενοφόρου και τοποθέτηση απινιδωτών, θέτει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της βουλευτού:

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η κα. Αλεξοπούλου αναδεικνύει τα συνεχή αιτήματα των κατοίκων για την ουσιαστική υγειονομική θωράκιση της περιοχής, καθώς, όπως σημειώνεται, η απόσταση από τα πλησιέστερα νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες του ορεινού οδικού δικτύου, καθιστούν αναγκαία την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τονίζει ότι η περιοχή των Τριποτάμων εξυπηρετεί δεκάδες χωριά της ορεινής ζώνης των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αρκαδίας, με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να είναι ηλικιωμένοι. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα καθυστερημένης άφιξης ασθενοφόρου και η έλλειψη απινιδωτών σε κεντρικά σημεία επισημαίνουν την ανάγκη λήψης μέτρων.

Αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτηση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό και οφείλουμε όλοι να εργαζόμαστε συνεχώς ώστε όλοι οι πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι επιλέγουν να ζουν, να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι κάτοικοι στα Τριπόταμα και στα γύρω χωριά εξέφρασαν την αγωνία τους και ανέδειξα στη Βουλή το αίτημά τους για βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες: έναν γιατρό σε μόνιμη βάση, ένα ασθενοφόρο που θα βρίσκεται σε ετοιμότητα και απινιδωτές σε καίρια σημεία που μπορούν να σώσουν ζωές.

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Με επιπλέον στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ζουν με ασφάλεια στον τόπο τους και θα νιώθουν ότι έχουν δίπλα τους το κράτος σε κάθε δύσκολη στιγμή».