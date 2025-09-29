Από πότε δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με την παλιά ταυτότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από το καλοκαίρι του 2026 οι πολίτες της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν εκδόσει τη νέα αστυνομική ταυτότητα καθώς με τις παλιές δεν θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν εντός της Ε.Ε.

Όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, που έχουν προδιαγραφές της δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.