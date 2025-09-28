Ξάνθη: "Έχω πάθει σοκ, προσπαθώ να συνέλθω" - Συγκλονίζει ο 40χρονος ομογενής που τον απήγαγε αστυνομικός

Ένα απίστευτο περιστατικό αυθαιρεσίας έγινε στην Ξάνθη, όταν αστυνομικός απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο πολίτη.

Ο αστυνομικός συνελήφθη χθες Σάββατο 27/9/2025 για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο, τον οποίο σύμφωνα με την εξοργιστική δικαιολογία του, πέρασε για παράτυπο μετανάστη. Του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, όταν έγιναν όλα ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Ξάνθη: Με σκλήρυνση κατά πλάκας και προβλήματα ακοής ο 40χρονος που δέχτηκε επίθεση από αστυνομικό

"Έχω πάθει σοκ. Δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι βαθιά στεναχωρημένος και προσπαθώ να συνέλθω", είπε το θύμα στις "Εξελίξεις Τώρα" στο Mega.