Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέρασε Έλληνα για μετανάστη και τον συνέλαβε

Ένα απίστευτο περιστατικό που γνωστοποιήθηκε σήμερα έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (26/09) στην Ξάνθη με πρωταγωνιστές έναν 44χρονο αστυνομικό κι έναν 40χρονο Έλληνα από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 44χρονος ακινητοποίησε, φόρεσε χειροπέδες και έβαλε με τη βία στο ιδιωτικό όχημά του τον 40χρονο, πιστεύοντας ότι πρόκειται για παράτυπο μετανάστη.

Λίγο αργότερα, όταν αντιλήφθηκε το λάθος του, αποβίβασε τον 44χρονο σε ένα χωράφι και έφυγε.

Ο 44χρονος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση κατά του αστυνομικού, ο οποίος και συνελήφθη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.»