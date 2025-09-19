Αχαΐα: Συνταξιοδοτούνται 140 αστυνομικοί, έρχονται δεκαέξι

Δεκαέξι νέοι αστυνομικοί πρόκειται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Αχαΐας, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της διαδικασίας των έκτακτων μεταθέσεων.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως μια πρώτη «ανάσα» για την τοπική ΕΛ.ΑΣ., η οποία τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό.

Η εξέλιξη ακολουθεί την πρόσφατη παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, η οποία μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό αν αναλογιστεί κανείς το επικείμενο κύμα φυγής, μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης περίπου 140 αστυνομικοί, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιο κενό στις δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής.

Οι αριθμοί αυτοί προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς είναι προφανές ότι η ενίσχυση με 16 νέους αστυνομικούς, αν και θετική, δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες.