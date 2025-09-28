Εύβοια: Αυτοκίνητο σε χαράδρα 150 μέτρων - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στις Ροβιές Εύβοιας, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων.

Στο όχημα βρίσκονταν δύο επιβάτες, εκ των οποίων ο ένας ανασύρθηκε νεκρός.

Σήμα κινδύνου μέσω 112

Σύμφωνα με το eviaonline, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές μέσω του 112, δίνοντας το ακριβές στίγμα του σημείου, γεγονός που επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων. Παρά τις προσπάθειες, ο ένας επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δεύτερος επιβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζεται αν ολισθηρότητα ή άλλοι παράγοντες οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.