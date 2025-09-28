Back to Top
Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και πυρκαγιά σε εκκλησία με πολλά θύματα - Νεκρός ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει εξουδετερωθεί ενώ έχουν υπάρχουν αρκετοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.09.2025) στις αστυνομικές αρχές της πολιτείας Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλαν.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην εκκλησία διαπίστωσαν ότι είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και μάλιστα είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές.

 

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, η εκκλησία έχει τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες των τοπικών αστυνομικών αρχών, ο δράστης είναι νεκρός ενώ τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

