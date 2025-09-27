Back to Top
Πάτρα - Καιρός: Εστάλη μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία

Για έντονες βροχοπτώσεις

Μήνημα του 112 εστάλη στην Πάτρα για την κακοκκαιρία.

Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή το βράδυ του Σαββάτου, ως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Το μήνημα εστάλη στην ευρυτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιουνίου.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα κακοκαιρια

