Πάτρα - Καιρός: Εστάλη μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία

Μήνημα του 112 εστάλη στην Πάτρα για την κακοκκαιρία.

Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή το βράδυ του Σαββάτου, ως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Το μήνημα εστάλη στην ευρυτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ιουνίου.