Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Οκτωβρίου

Σήμερα 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Διονύσιος,

Διονύσης,

Νιόνιος,

Νύσης,

Ντένης,

Διονυσία,

Διονυσούλα,

Νύσα,

Σίσσυ,

Ντενίζ,

Ντενίς*.

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση κα τη βαθιά του καλλιέργεια.

Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και μέλος της Βουλής του Αρείου Πάγου. Το κήρυγμα όμως του Αποστόλου Παύλου άγγιξε την παιδευμένη και ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίσθηκε. Αργότερα διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών τον ευσεβή Ιερόθεο. Επιβραβεύθηκε από το θεό για τη χριστιανική του δράση με το χάρισμα να επιτελεί θαύματα.

Περιόδευσε σε πολλά μέρη της Δύσης, όπου κήρυξε τον ευαγγελικό λόγο και ερμήνευσε τις ιερές γραφές. Όταν έφθασε στο Παρίσι συνελήφθη και αργότερα αποκεφαλίσθηκε. Μαζί του μαρτύρησαν και δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Ο ηγεμόνας της περιοχής έδωσε εντολή να μη θάψει κανείς τα άγια λείψανα των μαρτύρων, όμως κάποιοι χριστιανοί τα φύλαξαν και όταν δεν υπήρχε πλέον φόβος τα ενταφίασαν με τιμές.

Ο Άγιος Διονύσιος υπήρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικών συγγραμμάτων.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.