Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Οκτωβρίου

Σήμερα 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κυπριανός,

Κυπριανή,

Ιουστίνη,

Ιούστα,

Γιούστα,

Ιουστίνα,

Γιουστίνα,

Γιουστίνη.

Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, που έζησαν τον 3ο αιώνα.

Ο Κυπριανός καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια της Καρχηδόνας. Σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε μία χριστιανή παρθένο, ονόματι Ιούστα. Η νεαρή κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, που ο Θάσκιος, όπως ήταν το ειδωλολατρικό του όνομα, έγινε χριστιανός.

Αφού μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αποσύρθηκε και μελέτησε κατά μόνας την Αγία Γραφή και τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Η εκλογή του ως επισκόπου Καρχηδόνας προκάλεσε την αντίδραση μερίδας κληρικών, που υποστήριξαν ότι κακώς εξελέγη, επειδή ήταν νεόφυτος στη χριστιανική πίστη.

Ο Κυπριανός αναδείχθηκε σ’ έναν από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας και πολέμησε με το έργο και τη δράση του τις αιρέσεις της εποχής του. Κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του δράσης χειροτόνησε ως διακόνισσα την Ιούστα, η οποία είχε μετονομασθεί σε Ιουστίνα.

Ο Ιερομάρτυς Κυπριανός και η Παρθενομάρτυς Ιουστίνα μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό κατά τη διάρκεια των διωγμών του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251). Ο Κυπριανός υπήρξε ο πρώτος Αφρικανός επίσκοπος που μαρτύρησε για την πίστη του.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μη Βίας και η Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών.