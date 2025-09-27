Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χωρίς ρεύμα για τρίτη μέρα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια - Ο εφιάλτης μιας νέας Φουκουσίμα ξυπνά

AP Photo/File

AP Photo/File

Η διακοπή εξωτερικής παροχής ρεύματος ξεπερνά κάθε προηγούμενο και αναζωπυρώνει τους φόβους στην εμπόλεμη Ουκρανία

Για περισσότερες από τρεις ημέρες, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια –ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη– παραμένει χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά από βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν την τελευταία γραμμή υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

 Ο σταθμός λειτουργεί πλέον αποκλειστικά με γεννήτριες ντίζελ, που τροφοδοτούν τα κρίσιμα συστήματα ψύξης και ασφαλείας. Από τις 18 διαθέσιμες γεννήτριες, επιχειρούν μόλις επτά, ενώ η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) εκτιμά πως υπάρχει επάρκεια καυσίμων για περίπου 20 ημέρες. Ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη απώλεια εξωτερικής τροφοδοσίας «αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος».

Αντιπαράθεση Ρωσίας – Ουκρανίας

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για «συνεχή βομβαρδισμό» της περιοχής, κατηγορία που η ουκρανική πλευρά απορρίπτει, κάνοντας λόγο για «τεχνητή κρίση» με στόχο την εδραίωση του ρωσικού ελέγχου. Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν το εργοστάσιο «διαπραγματευτικό χαρτί» του Κρεμλίνου, ενώ η Greenpeace προειδοποιεί για «νέα κρίσιμη και εν δυνάμει καταστροφική φάση».

 Η Ρωσία, που κατέλαβε τον σταθμό τον Μάρτιο του 2022, έχει ανακοινώσει πρόθεση να συνδέσει τους αντιδραστήρες στο ρωσικό δίκτυο. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο σε συνθήκες ειρήνης. Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι αντιδραστήρες βρίσκονται σε «ψυχρή απενεργοποίηση».

Φόβοι για νέο πυρηνικό ατύχημα

Μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί όρισαν ότι ένας σταθμός πρέπει να αντέχει 72 ώρες χωρίς εξωτερική τροφοδοσία. Το όριο αυτό έχει ήδη ξεπεραστεί – κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στην πράξη.

Ουκρανικές πηγές προειδοποιούν ότι, αν αποτύχουν οι γεννήτριες, τα καύσιμα στους έξι αντιδραστήρες μπορεί να υπερθερμανθούν ανεξέλεγκτα σε διάστημα εβδομάδων, προκαλώντας τήξη πυρήνα. Αν και η κατάσταση δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τη Φουκουσίμα –όπου η τήξη συνέβη μέσα σε τρεις ημέρες λόγω σεισμού και τσουνάμι–, οι ειδικοί τονίζουν ότι το ρίσκο παραμένει υπαρκτό.

 Η υπόθεση έχει απασχολήσει ακόμη και τις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ – Βλαντίμιρ Πούτιν: ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να πρότεινε να τεθεί ο σταθμός υπό έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία επιδιώκει την ενσωμάτωσή του στο δικό της δίκτυο. Μέχρι στιγμής, όμως, η ασφάλεια του εργοστασίου εξαρτάται από την εύθραυστη ισορροπία που επιβάλλει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα στη Νέα Εθνική Οδό- Πανικός στο ρεύμα προς Ρίο

e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

Στα περσινά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης- Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση στην αγορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πυρηνικό εργοστάσιο Ουκρανία

Ειδήσεις