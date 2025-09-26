Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του γηπέδου βόλεϊ στο Γυμνάσιο Διακοπτού

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών πλαστικοποίησης του δαπέδου στο γήπεδο βόλεϊ του Γυμνασίου Διακοπτού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης στο γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασίου αλλά και στο γήπεδο Βόλεϊ του Λυκείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου στο Διακοπτό έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, που ενθαρρύνει τη φυσική δραστηριότητα και συμβάλλει θετικά στην καθημερινότητά τους.

Οι νέες υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για οργανωμένες αθλητικές δράσεις και εκδηλώσεις, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στον σχολικό αθλητισμό.

Ο Δήμος Αιγιαλείας παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή βελτίωση των σχολικών χώρων, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζει το σχολικό περιβάλλον στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών των νέων.

Η ενίσχυση της σχέσης των παιδιών με τον αθλητισμό αποτελεί επένδυση στο μέλλον, με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, υπευθυνότητας και σεβασμού.