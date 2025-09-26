Τηλεθέαση 25/9: Τα νούμερα «μίλησαν» – Οι νικητές και οι χαμένοι της ημέρας

Η μάχη της τηλεθέασης της 25ης Σεπτεμβρίου έφερε ανατροπές, εκπλήξεις αλλά και ξεκάθαρους πρωταγωνιστές.

Τα νούμερα «μίλησαν» και ανέδειξαν ποιοι κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού και ποιοι βρέθηκαν χαμηλότερα στις προτιμήσεις. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τα βραδινά προγράμματα, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Τα ποσοστά τηλεθέασης της Πέμπτης 25/9

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr