Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε την μπλούζα του on air! ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αμήχανο συμβάν σημειώθηκε σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας, γνωστός από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις ως πρώην αστυνομικός, σήκωσε την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα.

Το στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου μεταξύ του Σταύρου Μπαλάσκα και του Γιώργου Λιάγκα, με αφορμή το... ντύσιμο και τις ομοιότητες με τον επίσης γνωστό από τα media Γιώργο Καλλιακμάνη.

«Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη. Εκείνος έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές. Υπάρχει παλλαϊκή απαίτηση να σε δουν σε ανάλογες αγροτικές εργασίες», σχολίασε με χιούμορ ο Γιώργος Λιάγκας. Τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», και, χωρίς προειδοποίηση, σήκωσε τη μπλούζα του, δείχνοντας το στέρνο του στον αέρα.

Το πάνελ της εκπομπής έμεινε άφωνο, με τον Γιώργο Λιάγκα να περιορίζεται στο να ζητήσει άμεσα συγγνώμη από το κοινό: «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό. Δεν ήταν ωραίο».