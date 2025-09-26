Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Έλενα Παπαρίζου: «Έχω πολλές διατροφικές αλλεργίες, έπαθα δύσπνοια»

Έλενα Παπαρίζου: «Έχω πολλές διατροφικές...

Η εξομολόγηση της δημοφιλούς τραγουδίστριας

Για τις διατροφικές αλλεργίες που την έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά αλλά και για τη στιγμή που θα ήθελε να ξαναζήσει μίλησε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ρυθμός» είπε ότι πιστεύει στον Θεό και ότι έχει προστάτη τον Ταξιάρχη Μιχαήλ και στη Σύμη και τη Μυτιλήνη.

Σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να ξαναζήσει απάντησε:

 «Θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του ανιψιού μου. Ήμουν εκεί και έκοψα τον ομφάλιο λώρο, ήταν κάτι πολύ ουάου. Ήταν μαγικό, κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω γενικά, αλλά δεν θα κάνω συνδρομή σε γυμναστήριο. Μου αρέσει να δοκιμάζω γεύσεις. Προσωπικά είμαι περιορισμένη, έχω αλλεργίες, μαγειρεύω για τους άλλους. Έσπαγα καρύδια και επειδή δεν φορούσα γάντια έπαθα δύσπνοια. Δεν έφαγα, τα καθάριζα απλά».

 

Ειδήσεις Τώρα

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου άλλαξε το τατουάζ για την Ιωάννα Τούνη- Το αφιέρωσε στον γιο τους

Να με λες μαμά: Συγκίνηση στο Twitter μετά την πρεμιέρα της σειράς

Ο έντονος διάλογος Τραμπ - Μελάνια μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Έλενα Παπαρίζου

Spotlight