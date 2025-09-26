Ο έντονος διάλογος Τραμπ - Μελάνια μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο

Ένα στιγμιότυπο που κατέγραψαν οι κάμερες στο προεδρικό ελικόπτερο, Marine One, το βράδυ της Τετάρτης προκαλεί συζητήσεις για τη σχέση του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κουνά το δάχτυλο προς τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, η οποία αντιδρά με ένα κούνημα του κεφαλιού.

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης καθώς το ζευγάρι επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σε κάποια στιγμή, ο 79χρονος πρόεδρος δείχνει με το δάχτυλό του την 55χρονη Μελάνια, καθώς οι δυο τους συνεχίζουν τη συζήτησή τους καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλο.