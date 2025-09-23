Τηλεθέαση (22/9): Νύχτα... πρεμιέρας- Η σειρά που κέρδισε τους τηλεθεατές

Βραδιά… πρεμιέρας ήταν αυτή της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου 2025 στα περισσότερα κανάλια, με αρκετές σειρές να μπαίνουν στον ανταγωνισμό της prime time.

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε στον Alpha και την σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 18,9

MEGA – Η γη της Ελιάς 18

ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,6

ΑΝΤ1 -Grand Hotel – Πρεμιέρα 13,5

ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 12,3

ΑΝΤ1 -Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,9

STAR – Φάρμα 7,8

SKAI – Exathlon 5,8

OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 4,6

OPEN – La promesa 4,1



LATE NIGHT

MEGA – Μεγάλη εικόνα 12,5

ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 10,1

SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 5,9

ΑΝΤ1 -Grand Hotel E 5,8

STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 5,3

OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 3,7



Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα 19,7

ALPHA – Το σόι σου (Ε) 18,6

MEGA – Η γη της Ελιάς 11,1

ΑΝΤ1 – Εκατομμυριούχος 10

STAR – Φάρμα 9

ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; – Πρεμιέρα 8,7

ΑΝΤ1 – Grand Hotel – Πρεμιέρα 8,2

SKAI – Exathlon 6,2

OPEN – Ξένη ταινία – Ζωντανός θρύλος 6

OPEN – La promesa 1,6



LATE NIGHT

MEGA – Μεγάλη εικόνα 9,3

ALPHA – Ξένη ταινία – Parker 8

STAR – Ελληνική ταινία – Αιγαίο SOS 6,1

ΑΝΤ1 – Grand Hotel E 5

SKAI – Η δίκη στον ΣΚΑΪ 4,9

OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί – Πρεμιέρα 4,2