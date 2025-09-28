Συνταγή για νόστιμο τυρόψωμο στο air fryer - Έτοιμο σε 10 λεπτά

Ένα αλμυρό τυρόψωμο φτιαγμένο με μόλις τέσσερα υλικά είναι το τέλειο σνακ
Χωρίς να απαιτείται ζύμωμα ή ειδικές δεξιότητες στο ψήσιμο, αυτό το ζεστό ψωμί μπορεί να παρασκευαστεί σε μόλις 10 λεπτά.
Χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως αλεύρι, ένα ανθρακούχο ποτό, τυρί και αλάτι, η μαγεία της φριτέζας αέρος (air fryer) μετατρέπει αυτή τη ζύμη σε φέτες φρεσκοψημένου ψωμιού ιδανικές για σνακ ή σάντουιτς. Ακόμη και όσοι δεν έχουν φριτέζα αέρος μπορούν να το φτιάξουν στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον κανονικό φούρνο.
Η βάση αυτής της συνταγής είναι το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το οποίο βοηθά το ψωμί να φουσκώσει με ελάχιστη προσπάθεια. Η προσθήκη ενός απροσδόκητου συστατικού, ενός αναψυκτικού, διατηρεί την υγρασία στη ζύμη. Το τριμμένο τυρί και μια πρέζα αλάτι προσδίδουν ξεχωριστή γεύση.
Συνταγή για νόστιμο τυρόψωμο στο air fryer (για 4 φέτες)
Υλικά για τη συνταγή
150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
100 γραμμάρια ανθρακούχο νερό ή λεμονάδα
1 χούφτα τριμμένο τυρί
1 πρέζα αλάτι
Οδηγίες για τη συνταγή
- Ανακατέψτε το αλεύρι, το ανθρακούχο νερό, το τυρί και το αλάτι μαζί για να σχηματίσετε μια μπάλα ζύμης. Εάν είναι πολύ στεγνή, προσθέστε περισσότερο υγρό ή αν είναι πολύ υγρή, προσθέστε περισσότερο αλεύρι.
- Πλάστε τη ζύμη σε ένα πιάτο σε σχήμα ψωμιού.
- Ψήστε στο air fryer στους 200 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά (ή ψήστε στο φούρνο για 20 λεπτά ή στο φούρνο μικροκυμάτων για 90 δευτερόλεπτα).
- Κόψτε το ψωμί σε φέτες και απολαύστε.
