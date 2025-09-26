Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά με χρόνο 6:53.62. Η πρόκρισή του Έλληνα Ολυμπιονίκη κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, όπου με δυνατό φίνις εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Τις πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν οι Ζάιντλερ από τη Γερμανία και Φαν Ντορπ από την Ολλανδία.

Η κούρσα που θ κρίνει τα μετάλλια στο σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (28.09.2025) στις 09:31 ώρα Ελλάδας, ενώ η μετάδοσή της αναμένεται να γίνει από την ΕΡΤ 2.