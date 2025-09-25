Πατρών- Πύργου: Η εκτροπή φέρνει κινδύνους- Καμπανάκι για τη μεταφορά καυσίμων και υγραερίου μέσα από τους οικισμούς

Έγγραφο προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας το οποίο έχει κοινοποιήσει, τόσο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και στην κατασκευάστρια εταιρεία, απέστειλε σήμερα ο Δήμος Πατρέων, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων ασφάλειας, στο κομμάτι όπου έχει γίνει η εκτροπή των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου.

Όπως επισημαίνει η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, που μίλησε στο thebest.gr, οι κάτοικοι σε Παραλία, Ροϊτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα καθημερινά εκτίθενται σε κινδύνους, καθώς η κυκλοφορία όλων των βαρέων οχημάτων μεταφέρθηκε μέσα από τους οικισμούς. Στους δρόμους αυτούς, σύμφωνα με την ίδια, δεν κυκλοφορούν μόνο οχήματα μεταφοράς καυσίμων αεροπλάνων αλλά και φορτία με υγροποιημένο αέριο (LNG).

«Έχουμε τώρα περίπου δέκα ημέρες, που έχει γίνει η εκτροπή του εθνικού οδικού δικτιού στην, Παλαιά Πατρών Πύργου. Αντιλαμβανόμαστε, ότι πρέπει να παρθούν κάποια πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Ανοίγουμε το θέμα του ωραρίου που αφορά την μετακίνηση των βαρέων οχημάτων, που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά, μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Σε περίπτωση, που προκύψει ένα ατύχημα, αυξάνεται η επικινδυνότητα για τους κατοίκους. Πρέπει να ληφθούν μέτρα» αναφέρει.

«Επίσης, πρέπει να μπουν φωτεινοί σηματοδότες μπροστά σε όλες τις εκκλησίες, και το λέω γιατί αυτό προκύπτει έπειτα από συζητήσεις με τους προέδρους των κοινοτήτων, υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο τις Κυριακές αλλά όλες τις ημέρες. Να μπουν σηματοδότες και στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στην Παραλία, γιατί εκεί δεν υπάρχει ούτε σήμανση, ούτε διάβαση πεζών».