Εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατανόβρυση Ερυμάνθου

Αυτό το Σάββατο 27-9-2025 από τις 17.30 έως τις 21.30

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει Εθελοντική αιμοδοσία αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατανόβρυση Ερυμάνθου το Σάββατο 27/9/2025 από τις 17.30 έως τις 21.30 (σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο).

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες  μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ.  Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδριτσας.

