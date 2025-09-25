Εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατανόβρυση Ερυμάνθου

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει Εθελοντική αιμοδοσία αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατανόβρυση Ερυμάνθου το Σάββατο 27/9/2025 από τις 17.30 έως τις 21.30 (σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο).

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.