Πάτρα: Τιμήθηκε η μνήμη του Ιωάννου Καποδίστρια, Πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος

Στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών, την Κυριακή 21.9.2025, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και το ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου και μαρτυρικού, πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννου Καποδόστρια, ο οποίος έπεσε δυστυχώς από βόλι και χέρι Ελληνικό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου, όπου πήγαινε για να εκκλησιαστεί.

Τοις πάσι τυγχάνει γνωστό, ότι ο αοίδιμος Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ευσεβέστατος.

Πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πατρών, έχει στηθεί η προτομή του Ιωάννου Καποδίστρια, στην πλατεία στο Μαρκάτο, όπου εν πομπή μετά την Θεία Λειτουργία και το ιερό μνημόσυνο, μετέβησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, οι Ιερείς, οι Άρχοντες και ο Λαός και τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατετέθησαν στέφανοι και εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος και μίλησε επικαίρως για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής και για την μεγάλη προσωπικότητα του Πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννου Καποδίστρια και επαίνεσε τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Αρχιμανδρίτη π. Ιερόθεο Ανδρουτσόπουλο για την πρωτοβουλία και την διοργάνωση της ωραίας αυτής τελετής.

Ως Εκπρόσωπος της Πολιτείας, παρέστη ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσονας Φωτήλας. Επίσης, παρέστησαν οι Βουλευτές του νομού κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και κα. Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο κ. Ανδρέας Σεργίου, Εκπρόσωπος του Βουλευτού του Κινήματος «Νίκη» κ. Σπυρίδωνος Τσιρώνη, Εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού και άλλων Αρχών και Φορέων.

Τιμητικά συνόδευσε το Άγημα ιστορικής αναβίωσης Πατρών «Παναγιώτης Καρατζάς».