Πάτρα: Τιμώνται τα 194 χρόνια τιμής και μνήμης του Ιωάννου Καποδίστρια

Την Κυριακή 21-9-2025 στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών
Την ερχόμενη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 θα τιμηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, τα 194 χρόνια τιμής και μνήμης του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί της Κυριακής 21-9 θα τελεστεί αρχιερατική Θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου που θα αναφερθεί και στην προσωπικότητα του Καποδίστρια και ιερό μνημόσυνο.
Στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος είχε αναφέρει πως «η δολοφονία του Καποδίστρια ήταν τραγωδία για την Ελλάδα».
Την Κυριακή 21-9 η εκδήλωση τιμής & μνήμης θα ολοκληρωθεί στην πλατεία στο Μαρκάτο όπου υπάρχει & η προτομή του Καποδίστρια, όπου και θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός, ιατρός και κάτοχος του τίτλου ευγενείας του κόμη. Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους μετά την ένδοξη Ελληνική Επανάσταση του 1821, τη μεταβατική περίοδο κατά την οποία η χώρα τελούσε υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων.
Είχε γεννηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 1776, στην Κέρκυρα και δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, στην πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτος που ήταν το Ναύπλιο, λίγο μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας.
Τα ερχόμενα Χριστούγεναν αναμένεται και η κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες της μεγάλης ελληνικής παραγωγής για τον Ιωάννη Καποδίστρια σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή.
