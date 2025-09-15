Πάτρα: Τιμώνται τα 194 χρόνια τιμής και μνήμης του Ιωάννου Καποδίστρια

Την ερχόμενη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 θα τιμηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, τα 194 χρόνια τιμής και μνήμης του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί της Κυριακής 21-9 θα τελεστεί αρχιερατική Θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου που θα αναφερθεί και στην προσωπικότητα του Καποδίστρια και ιερό μνημόσυνο.

Στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος είχε αναφέρει πως «η δολοφονία του Καποδίστρια ήταν τραγωδία για την Ελλάδα».

Την Κυριακή 21-9 η εκδήλωση τιμής & μνήμης θα ολοκληρωθεί στην πλατεία στο Μαρκάτο όπου υπάρχει & η προτομή του Καποδίστρια, όπου και θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.