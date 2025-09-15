Αλίκη Βουγιουκλάκη: Νέο πωλητήριο στο σπίτι της οδού Στησιχόρου

Το ιστορικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, το οποίο έχει ταυτιστεί με τις πιο λαμπρές στιγμές της ζωής και της καριέρας της, διατίθεται ξανά προς πώληση, με τιμή που προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πολυτελές διαμέρισμα,Al αλλά για έναν χώρο-σύμβολο, που αποτέλεσε σκηνικό για μια ζωή γεμάτη λάμψη, επιτυχίες και μυστικά.

Η «εθνική σταρ» μετακόμισε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα το 1962, σε μια περίοδο όπου η φήμη της εκτοξευόταν, δημιουργώντας ένα καταφύγιο που αντανακλούσε τη μοναδικότητα και την αίγλη της.

Σύμφωνα με δηλώσεις του μεσίτη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η ανταπόκριση είναι μεγάλη, καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα απλό ακίνητο.

Το σπίτι ήταν γεμάτο αντίκες, παλαιά έπιπλα, καθρέφτες, με τις τζαμαρίες του να καλύπτονται από βαριές σκουρόχρωμες κουρτίνες, καθώς η ίδια αγαπούσε την ιδιωτικότητα. Ξεχώριζε το «σαλόνι της κυρίας», γεμάτο κούκλες και δώρα από θαυμαστές.

Το μπουντουάρ που έμεινε ανέγγιχτο



Η πιο συγκινητική λεπτομέρεια είναι το μπουντουάρ της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο έχει παραμείνει ακριβώς όπως το άφησε. Ένα δωμάτιο που κουβαλά αναμνήσεις, αρώματα και στιγμές από τη ζωή της μεγαλύτερης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου. Εκεί που ετοιμαζόταν για θεατρικές πρεμιέρες, παραστάσεις, φωτογραφίσεις, και κάθε εμφάνιση που γέμιζε τις αίθουσες με χειροκροτήματα.