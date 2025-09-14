Άγιος έρωτας- Spoiler: Η Χλόη τιμωρεί τον πατέρα Νικόλαο

Στα νέα επεισόδια
Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και συγκλονιστικές εξελίξεις που θα αλλάξουν τα πάντα.
Στα νέα επεισόδια, η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με όσα της έκρυβε ο πατήρ Νικόλαος. Η αλήθεια τη σοκάρει και την οδηγεί σε μια ακραία απόφαση: να τον διαγράψει οριστικά από τη ζωή της. Η απόρριψη αυτή τον οδηγεί σε συναισθηματική κατάρρευση.
Την ίδια στιγμή, στη σειρά εισβάλλει ένας νέος μυστηριώδης χαρακτήρας, ο Ανδρέας Ιωάννου. Η παρουσία του φέρνει τα πάνω κάτω, ειδικά στη ζωή της Χριστίνας, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Η νέα σεζόν του «Άγιος Έρωτας» έρχεται πιο σκοτεινή, πιο συναισθηματική και πιο εκρηκτική από ποτέ.
Επίσης, ο πατήρ Νικόλαος αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είναι ζωντανός, ενώ η Χλόη παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της και δεν συγχωρεί κανέναν.
Εν τω μεταξύ κι άλλα νέα πρόσωπα έρχονται στην Στέρνα και κουβαλούν παλιές αμαρτίες. Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.
Κάποια μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες. Η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της. Ταυτόχρονα, ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο και πολλοί είναι πια εκείνοι που επιθυμούν διακαώς να τον κάνουν να πληρώσει για τα εγκλήματά του.
Η σειρά θα προβάλλεται από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
Συντελεστές
Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου και Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος
Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση
Παραγωγή: Primavisione
