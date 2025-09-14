Άγιος έρωτας- Spoiler: Η Χλόη τιμωρεί τον πατέρα Νικόλαο

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και συγκλονιστικές εξελίξεις που θα αλλάξουν τα πάντα.

Στα νέα επεισόδια, η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με όσα της έκρυβε ο πατήρ Νικόλαος. Η αλήθεια τη σοκάρει και την οδηγεί σε μια ακραία απόφαση: να τον διαγράψει οριστικά από τη ζωή της. Η απόρριψη αυτή τον οδηγεί σε συναισθηματική κατάρρευση.

Την ίδια στιγμή, στη σειρά εισβάλλει ένας νέος μυστηριώδης χαρακτήρας, ο Ανδρέας Ιωάννου. Η παρουσία του φέρνει τα πάνω κάτω, ειδικά στη ζωή της Χριστίνας, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η νέα σεζόν του «Άγιος Έρωτας» έρχεται πιο σκοτεινή, πιο συναισθηματική και πιο εκρηκτική από ποτέ.

Επίσης, ο πατήρ Νικόλαος αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι αν ήταν τύχη ή τιμωρία που είναι ζωντανός, ενώ η Χλόη παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της και δεν συγχωρεί κανέναν.

Εν τω μεταξύ κι άλλα νέα πρόσωπα έρχονται στην Στέρνα και κουβαλούν παλιές αμαρτίες. Ο Ανδρέας Ιωάννου κάνει την εμφάνισή του και οι ισορροπίες αλλάζουν για ακόμη μία φορά.