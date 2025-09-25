Αν. Παναγιωτόπουλος: «Ποιος θέλει το κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο νοσοκομείο ‘‘Ο Άγιος Ανδρέας’’ στην Πάτρα;»

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε σήμερα κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, φέρνοντας στη Βουλή "την έντονη αντίδραση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», καθώς και της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με την πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει στο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων", αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

Το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Ιπποκράτης» εκφράζει στην επιστολή του βαθιά ανησυχία για τις συνέπειες της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει ανεξήγητη, αυθαίρετη και ασύμβατη με τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η απόφαση αυτή έρχεται στην αρχή του φθινοπώρου, σε περίοδο αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου λόγω της αναμενόμενης έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Όπως επισημαίνεται, η Κλινική Λοιμώξεων λειτουργεί επικουρικά στις υπερκορεσμένες Παθολογικές Κλινικές εδώ και δύο χρόνια, οι οποίες καταγράφουν πληρότητα που ξεπερνά το 180%. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λειτουργεί ήδη ως «άτυπη Παθολογική Κλινική», φιλοξενώντας έως και 35 ασθενείς, αρκετούς εκ των οποίων σε ράντζα.

Ταυτόχρονα, η διασπορά παθολογικών περιστατικών σε άλλες Κλινικές, όπως οι Χειρουργικές, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, τομέα στον οποίο, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Με την κοινοβουλευτική αναφορά ζητείται από το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Κλινικής Λοιμώξεων, καθώς και της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου στο σύνολό του.