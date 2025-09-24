Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συναντήσεις στο Βερολίνο με Γερμανούς βουλευτές, αξιωματούχους και θεσμικούς φορείς

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης της αποστολής της Νέας Δημοκρατίας στο Βερολίνο, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, συμμετείχε σε συναντήσεις με Γερμανούς αξιωματούχους, κοινοβουλευτικά στελέχη και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hanns Seidel Stiftung.

Με τον Γενικό Διευθυντή του Hanns Seidel Stiftung, Alexander Wolf, συζητήθηκαν ο ρόλος των ιδρυμάτων στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.

Η συνάντηση με τη βουλευτή CDU/CSU, Mechthilde Wittmann, επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εξωτερική πολιτική και στη μετανάστευση, ενώ με τον βουλευτή CDU/CSU, Stephan Mayer, συζητήθηκαν οι κοινές διεθνείς προκλήσεις και η προοπτική του ευρωπαϊκού μας μέλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συζήτηση με στελέχη της Ομοσπονδιακής Ένωσης Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI), Petra Küntzel και Felix Kreis, όπου αναλύθηκαν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, καθώς η Γερμανία παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας μας.

Στο περιθώριο του προγράμματος, τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και να ενημερωθούν για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU.