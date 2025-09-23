Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συναντήσεις στο Βερολίνο με την ελληνική κοινότητα και θεσμικούς φορείς

Στην αποστολή της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται στο Βερολίνο, συμμετέχει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, λαμβάνοντας μέρος σε σειρά σημαντικών συναντήσεων που διοργανώθηκαν με τη στήριξη του Ιδρύματος Hanns Seidel Stiftung, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της και συνεχίζει:

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου συμμετείχε στη συνάντηση με τον Julius van der Laar, ιδρυτή της Ακαδημίας Εκστρατείας του Βερολίνου, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες διεθνείς τάσεις στην πολιτική επικοινωνία, αλλά και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι συνθήκες πόλωσης στο εσωτερικό κάθε χώρας. Ακολούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, Παναγιώτη Ματλή. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες της Γερμανίας, με έμφαση στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, στην επαφή με την πατρίδα και στην ενίσχυση της συμμετοχής της ομογένειας στη δημόσια ζωή.

Μετά τις συναντήσεις, η κα Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Η ομογένεια είναι ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού και αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στις κοινές μας προσπάθειες. Η επαφή μας με τις ελληνικές κοινότητες και η ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς φορείς προσφέρουν γνώση και προοπτική για το μέλλον. Σε ένα μεταβαλλόμενο και συχνά ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα χώρα σταθερότητας, τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στις συμμαχίες της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή τη σταθερότητα οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον της χώρας».

Η αποστολή της ΝΔ συνεχίζει σήμερα το πρόγραμμά της στο Βερολίνο με νέες επαφές σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.