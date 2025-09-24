Ο σύζυγος της HR που την τσάκωσε η κάμερα στη συναυλία των Coldplay ήταν επίσης εκεί με την ερωμένη του

Ο σύζυγος της διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία έγινε viral όταν καταγράφηκε από την kiss cam σε συναυλία των Coldplay να αγκαλιάζει τον παντρεμένο προϊστάμενό της, βρισκόταν και ο ίδιος στο ίδιο event — συνοδευόμενος από τη νέα του σύντροφο. Ο Άντριου Κάμποτ, πρώην σύζυγος της Κριστίν Κάμποτ, διευκρίνισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει με τη σύζυγό του τη στιγμή του σκανδάλου.

Ωστόσο, τώρα προκύπτουν νέες λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν πως και εκείνος είχε προχωρήσει στη ζωή του και, μάλιστα, βρισκόταν στην ίδια συναυλία των Coldplay με τη νέα του σύντροφο.

«Η Κριστίν ήταν στο θεωρείο με συναδέλφους της, αν και δεν ήταν εταιρικό θεωρείο, και ο Άντριου βρισκόταν επίσης εκεί με τη δική του παρέα, με μια γυναίκα που τώρα είναι η σύντροφός του» είπε μια πηγή στους Times of London.

«Είχαν χωρίσει και ζούσαν χώρια για αρκετές εβδομάδες. Ήταν φιλικός χωρισμός» ανέφερε επίσης η πηγή, η οποία σχολίασε και την ατυχή απόφαση της Κάμποτ να σκύψει και να κρυφτεί όταν η κάμερα εστίασε σε εκείνη και τον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, που αγκαλιάζονταν.

Η κίνηση αυτή τράβηξε την προσοχή του τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ο οποίος είπε: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

«Η Κριστίν δεν κρυβόταν, δεν ξέρει γιατί έσκυψε. Γνώριζε ότι ήταν ανάρμοστο να συμπεριφέρεται έτσι με το αφεντικό της, όντας επικεφαλής του τμήματος HR» είπε η πηγή. «Δεν ήταν ότι την έπιασαν να απατά, δεν ήταν κάποια εξωσυζυγική σχέση» πρόσθεσε. «Η ίδια αναγνωρίζει πλήρως ότι η αγκαλιά ήταν ανάρμοστη, αλλά αυτό ήταν το μόνο ανάρμοστο πράγμα που έκανε».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η Κάμποτ και ο Μπάιρον δεν μοιράζονται τίποτα παραπάνω από μια «εξαιρετική φιλία».