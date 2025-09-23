Πύρρος Δήμας για πώληση ολυμπιακής δάδας: « Όλα έγιναν για καλό σκοπό»

Σάλος προκλήθηκε μετά την προβολή του χθεσινού επεισοδίου «Cash or Trash»
Απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την προβολή του χθεσινού επεισοδίου «Cash or Trash» , όπου ο τρεις φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης έβγαλε σε δημοπρασία την Ολυμπιακή Δάδα που είχε κρατήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, έδωσε ο Πύρρος Δήμας.
Ο ίδοιος είπε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει το Ολυμπιακό ιδεώδες ή τα σύμβολα που το συνοδεύουν.
«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε είναι προσωπική η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι έγινε «για καλό σκοπό, για τα παιδιά».
Η δάδα δημοπρατήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, με τα μισά έσοδα να διατίθενται στα Παιδικά Χωριά SOS, όπως είχε συμφωνήσει εξαρχής ο Πύρρος Δήμας με την παραγωγή.
Αντίδραση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Η Επιτροπή τόνισε πως, ενώ αναγνωρίζει τη σπουδαία προσφορά και προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα, η προβολή του σε εμπορικό τηλεοπτικό πλαίσιο μαζί με ένα σύμβολο όπως η Ολυμπιακή δάδα δημιουργεί έναν «άστοχο συσχετισμό» που «δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».
Η επιστολή καταλήγει με έκκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφεύγει στο μέλλον την προβολή Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσια που ενδέχεται να θεωρηθούν εμπορικά, υπενθυμίζοντας πως η ΕΟΕ επιφυλάσσεται νομικά για την προστασία τους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr