Πύρρος Δήμας για πώληση ολυμπιακής δάδας: « Όλα έγιναν για καλό σκοπό»

Απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την προβολή του χθεσινού επεισοδίου «Cash or Trash» , όπου ο τρεις φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης έβγαλε σε δημοπρασία την Ολυμπιακή Δάδα που είχε κρατήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, έδωσε ο Πύρρος Δήμας.

Ο ίδοιος είπε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει το Ολυμπιακό ιδεώδες ή τα σύμβολα που το συνοδεύουν.

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε είναι προσωπική η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι έγινε «για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Η δάδα δημοπρατήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, με τα μισά έσοδα να διατίθενται στα Παιδικά Χωριά SOS, όπως είχε συμφωνήσει εξαρχής ο Πύρρος Δήμας με την παραγωγή.