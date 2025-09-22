«Cash or Trash»: Αντιδράσεις για τον Πύρρο Δήμα που έβγαλε στο «σφυρί» την Ολυμπιακή Δάδα

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το τελευταίο τρέιλερ της εκπομπής δημοπρασιών, "Cash or Trash”, στο οποίο εμφανίζεται ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, Πύρρος Δήμας να βγάζει "στο σφυρί” την ολυμπιακή δάδα που κράτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Ο πρωταθλητής της άρσης βαρών, ήταν ο τελευταίος λαμπαδηδρόμος που έτρεξε στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο πλαίσιο των Αγώνων του Λονδίνου.

Η κίνησή του να βγάλει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η δάδα θεωρείται ιερό σύμβολου του ολυμπιακού ιδεώδους σύμφωνα σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς η εμπορική εκμετάλλευσή του.

Μάλιστα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλλεται η εκπομπή, αναφέροντας: "Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα" αναφέρουν, ενώ σχολιάζουν και την κίνηση του Πύρρου Δήμα λέγοντας ότι "είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό”.

Μάλιστα, στην επιστολή τονίζουν ότι ζητούν από τον σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος. Καταλήγοντας σημειώνουν πως η ΕΟΕ "επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της”.