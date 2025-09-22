Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων από τον Άρειο Πάγο

Συγγενείς των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη ζήτησαν ενώπιον της ηγεσίας του Αρείου Πάγου να επανεξεταστεί η υπόθεση στο πλαίσιο της ανάκρισης, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία του ανωτάτου δικαστηρίου.

Είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες αίτημα περί εκταφής νεκρών, το οποίο και οδήγησε στις τελευταίες ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου.

Σήμερα, Δευτέρα, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των 80 συνολικά συγγενών βρέθηκαν στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να καταθέσουν υπόμνημα-αίτημα, 47 σελίδων, καταγγέλλοντας βεβιασμένος χειρισμούς με στόχο το κλείσιμο της ανάκρισης και ζητώντας τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης.

Μεταξύ άλλων επισημαίνουν:

–«Συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμενους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης»

-Πως δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία. Λόγω αυτού ζητούν να συνεχιστεί η ανάκριση για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα.

-Την ύπαρξη επαρκών στοιχείων «στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος» από τους εκπροσώπους της “Hellenic train”.

Κατά την έξοδό τους από τον Άρειο Πάγο, ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, δήλωσε ότι «η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων.

«Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας. Η αντίδραση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν κατά την άποψη μου, μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα στην στάση που πρέπει να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, σε θύματα, την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Ακούσαμε έναν εισαγγελέα να λέει ότι είναι αναρμόδιος πριν ακούσει το αίτημα μας να το απορρίπτει και να ενοχλείται από την παρουσία των συγγενών και των δικηγόρων. Η δική μας διεκδίκηση για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν πρόκειται να καμφθεί. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα, δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία οποιαδήποτε ελεγχόμενη ή έμφοβη εξουσία.», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ο Γιάννης Μαρακάκης μίλησε για συσκότιση της υπόθεσης.