Βοιωτία: «Η 62χρονη διευθύντρια μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της»

Σοκαριστικά ερωτήματα που απαιτούν άμεσα απαντήσεις, δημιουργεί η υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ Βοιωτίας, η οποία έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει ανενόχλητη επιδόματα και σύνταξη.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (23.09.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για την απίστευτη υπόθεση που έχει συνταράξει τη Βοιωτία, δήλωσε πως η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της διευθύντριας, θα δείξει ελάχιστα στοιχεία λόγω του ότι είναι αρκετά χρόνια θαμμένη. Μάλιστα είπε πως υπάρχει περίπτωση να μην αποκαλυφθεί το αν ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια.

Ο ιατροδικαστής αναρωτήθηκε και το πόσο σίγουρη ήταν η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ για το αν τη στιγμή που έθαβε την ηλικιωμένη, ήταν όντως νεκρή. Ο ίδιος δήλωσε πως ένας πολίτης, χωρίς γνώσεις ιατρικής, δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ένας άνθρωπος έχει όντως πεθάνει και για αυτόν τον λόγο η επιβεβαίωση θανάτου γίνεται πάντα από ειδικό.

Ο ίδιος δήλωσε πως υπάρχει μεγάλη περίπτωση ένας πολίτης να θεωρεί νεκρό έναν συνάνθρωπό του που απλά έχει πέσει σε κώμα και με την κατάλληλη ιατρική βοήθεια θα μπορούσε να επανέλθει.

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός», είπε συγκεκριμένα.