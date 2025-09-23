Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσ...

Παρά την προσπάθεια των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του

Ένας φοιτητής μόλις 20 χρόνων, έχασε σήμερα τη ζωή του στον Βόλο, πέφτοντας στο κενό από φωταγωγό πολυκατοικίας.

Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Ο φοιτητής που σπουδάζει στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος στο φωταγωγό της πολυκατοικίας στον Βόλο με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τον φοιτητή στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr μαθαίνοντας τον θάνατο του παιδιού τους, κατέρρευσαν.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Συμπλοκή με τραυματία στην Ακτή Δυμαίων

Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 15χρονου από κουκουλοφόρους – Ζήτησαν λύτρα 10.000 ευρώ

Χαμάς: Εκτέλεση τριών Παλαιστινίων για συνεργασία με το Ισραήλ έξω από νοσοκομείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φοιτητής Βόλος Δυστύχημα

Ειδήσεις