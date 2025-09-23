Χαμάς: Εκτέλεση τριών Παλαιστινίων για συνεργασία με το Ισραήλ έξω από νοσοκομείο

Βίντεο με την δημόσια εκτέλεση από τη Χαμάς τριών Παλαιστινίων που κατηγορήθηκαν ως «συνεργάτες του Ισραήλ» διακινήθηκε μέσω καναλιών στο Telegram που σχετίζονται με την τρομοκρατική οργάνωση.

Στο βίντεο της εκτέλεσης, φαίνεται πλήθος κόσμου ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίων. Οι 3 Παλαιστίνιοι είναι πεσμένοι στα γόνατα με δεμένα τα μάτια τους ενώ αρκετά μέλη της Χαμάς κάθονται από πάνω τους κρατώντας όπλα και ουρλιάζοντας συνθήματα κατά των προδοτών και του Ισραήλ.

Το BBC Verify έχει επαληθεύσει ότι η τοποθεσία των εκτελέσεων είναι ένας δρόμος έξω από το νοσοκομείο Shifa στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι στο επίκεντρο της μεγάλης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης.

«Είναι συνεργάτες του Ισραήλ και πρόδωσαν την πατρίδα τους, έδωσαν χέρι στην κατοχή να σκοτώσουν τον λαό τους», ούρλιαζαν πάνω από τα κεφάλια τους.

Οι 3 Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με σφαίρες που δέχθηκαν στο σώμα τους.