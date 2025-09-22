"Έφυγε" ο Βάσος Γεώργας, μία εμβληματική φιγούρα του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου

Ήταν γνωστός στον νεότερο πληθυσμό της Αθήνας χάρη στο γεμάτο θησαυρούς βιβλιοπωλείο του, Bibliothèque, στην πλατεία Εξαρχείων & παλιότερα για την έκδοση του περιοδικού Cine 7
Ο Βάσος Γεώργας που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη και συγκίνηση, ήταν πολλά πράγματα, πάνω απ' όλα ήταν, από την κορυφή ως τα νύχια, βουτηγμένος στο σινεμά.
Είχε ασχοληθεί, όπως αναφέρει κείμενο της Λήδας Γαλανού στο flix.gr, με τη σκηνοθεσία (από τη μικρού μήκους «Αύριο» του 1986, ως το ντοκιμαντέρ «Το Σινεμά Γυμνό» του 2010), την παραγωγή, τη συγγραφή, τις εκδόσεις.
Από τα σημαντικότερα πονήματά του, τη δεκαετία του '80, ήταν η έκδοση του περιοδικού "Cine 7" που οι παλαιότεροι σινεφίλ και στην Πάτρα θα το θυμούνται. Τη δεκαετία του '90 είχε την εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών Ovo Films, αποτέλεσμα της οποίας ήταν, αργότερα, η κυκλοφορία θαυμάσιων συλλογών DVD αφιερωμένουν σε σπουδαίους σκηνοθέτες.
Πιο γνωστός στον νεότερο πληθυσμό της πόλης o Βάσος Γεώργας έγινε χάρη στο μεγάλο, γεμάτο θησαυρούς βιβλιοπωλείο του, Bibliothèque, στην πλατεία Εξαρχείων. Ετσι κι αλλιώς τα Εξάρχεια ήταν η γειτονιά του, εκεί κυκλοφορούσε, συνήθως μαυροφορεμένος αλλά με φωτεινά, όμορφα μάτια και χαμόγελο.
Ο Βάσος Γεώργας ήταν πολλά πράγματα, αλλά για εμάς, που κινηθήκαμε λίγο παράλληλα μαζί του στη δουλειά, θα είναι πάντα ένας άνθρωπος έξυπνος, πολύ καλλιεργημένος, με βαθειά γνώση του σινεμά και με ένα λαμπερό χιούμορ. Θα μας λείψει η παρουσία του, αναφέρει τέλος η Λήδα Γαλανού.
*Στην προσωπική του σελίδα στο Facebook μπορεί κανείς να «ξεφυλλίσει» σημειώματα μιας κινηματογραφικής ζωής.
