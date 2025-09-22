"Έφυγε" ο Βάσος Γεώργας, μία εμβληματική φιγούρα του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου

Ο Βάσος Γεώργας που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη και συγκίνηση, ήταν πολλά πράγματα, πάνω απ' όλα ήταν, από την κορυφή ως τα νύχια, βουτηγμένος στο σινεμά.

Είχε ασχοληθεί, όπως αναφέρει κείμενο της Λήδας Γαλανού στο flix.gr, με τη σκηνοθεσία (από τη μικρού μήκους «Αύριο» του 1986, ως το ντοκιμαντέρ «Το Σινεμά Γυμνό» του 2010), την παραγωγή, τη συγγραφή, τις εκδόσεις.

Από τα σημαντικότερα πονήματά του, τη δεκαετία του '80, ήταν η έκδοση του περιοδικού "Cine 7" που οι παλαιότεροι σινεφίλ και στην Πάτρα θα το θυμούνται. Τη δεκαετία του '90 είχε την εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών Ovo Films, αποτέλεσμα της οποίας ήταν, αργότερα, η κυκλοφορία θαυμάσιων συλλογών DVD αφιερωμένουν σε σπουδαίους σκηνοθέτες.