Ο Μάριος Αθανασίου με μπλουζάκι υπέρ της Παλαιστίνης: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»

Ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου δεν έχει κρύψει τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη θέση του για όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μάριος Αθανασίου εξέφρασε τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης και μέσα από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega φορώντας μία μπλούζα με το εξής μήνυμα: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα».

«Όταν έλεγες τις πρώτες ημέρες ότι δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους, έλεγαν ότι είσαι με την Χαμάς. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Είναι γενοκτονία. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή διπλωματία ίσως είναι μία λύση σοβαρή», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό της χώρας δήλωσε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλες τις χώρες με το πολιτικό προσωπικό. Δεν ξέρω εάν υπάρχει θέμα Δημοκρατίας, αν μας καλύπτει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό, βάσει των δικών μας ηθικών προτάξεων και του πως θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι στην Αριστερά, έρθει δεν έρθει ο Τσίπρας είτε μείνει ο Φάμελλος. Προσωπικά το ελπίζω», είπε για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική.

Ο Μάριος Αθανασίου συμμετέχει στην αγαπημένη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα, Κυριακή (21/09).

«Δεν είμαι και τόσο καλό παιδί», είπε σχετικά με τον ρόλο του. «Μου άρεσε πολύ, ιδιαίτερα το κείμενο. Όταν πήρα τα πρώτα σενάρια εντυπωσιάστηκα. Κάνω τον κακό και έχω τα δίκια μου. Προσπαθώ να καταλάβω τους χαρακτήρες μου, όχι να τους δικαιολογήσω. Υπάρχει ένα θέμα με την σχέση μου, θα βρω έναν τρόπο να διευθετήσω αυτό το κομμάτι κι εγώ έχω… κι άλλη οικογένεια. Δίγαμος!».