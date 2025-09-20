GNTM: Τα δύο αδέρφια που ξεχώρισαν- Πέρασαν στην επόμενη φάση με πέντε «ναι»

Δύο αδέρφια, ο Ανέστης και ο Εντουάρντο, ξεχώρισαν στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου του GNTM, καταφέροντας να εξασφαλίσουν με πέντε «ναι» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τηλεοπτικού διαγωνισμού.

Οι δυο τους πήγαν στο πρόγραμμα «για τελικό και για τη νίκη» , όπως δήλωσαν, ενώ τόνισαν ότι μεταξύ τους υπάρχει «υγιής ανταγωνισμός».

Πρώτος εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή ο Ανέστης που, όπως εξήγησε, σπουδάζει ιατρική στο Παρίσι και παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ. «Είσαι κούκλος», είπε εντυπωσιασμένη με την ομορφιά του η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ακολούθησε η οντισιόν του Εντουάρντο, ο οποίος διευκρίνισε ότι είναι ο αδερφός του Ανέστη. Συστήνοντας τον εαυτό του, ανέφερε ότι σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων. «Είναι αριστοκρατικά παιδιά», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Είναι το ίδιο σε ξανθό», επισήμανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Είσαι ίδιος με τον αδερφό σου, αλλά και τόσο διαφορετικός. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είσαι πιο μαλακός, πιο αιθέριος», είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε εκείνον.

Οι κριτές μάλιστα ζήτησαν από τα δύο αδέρφια να ποζάρουν μαζί, με τον Άγγελο Μπράτη να τονίζει: «Σας θέλουμε και τους δυο».