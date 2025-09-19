Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά και βύθισαν το ένα

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Πορτογαλία, όπου όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις θάλασσες της Fonte de Telha, σπέρνοντας τρόμο και πανικό στους επιβαίνοντες. Το σκάφος, που ανήκε στον Nautic Squad Club, βυθίστηκε ολοσχερώς.

Οι πέντε επιβάτες του πρώτου σκάφους διασώθηκαν έπειτα από άμεση παρέμβαση γειτονικών τουριστικών πλοίων. Αργότερα, ένα δεύτερο ιστιοπλοϊκό με τέσσερα άτομα, ανοικτά του Cascais, δέχτηκε επίσης επίθεση από τις ίδιες όρκες, αλλά όλοι οι επιβάτες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Το Maritime Search and Rescue Coordination Centre στη Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες κλήσεις για βοήθεια έγιναν στις (13/09) περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με τις δυνάμεις διάσωσης να φτάνουν άμεσα στην περιοχή.

Σοκαριστικές εικόνες

Οι εικόνες προκαλούν σοκ, καταγράφοντας τις όρκες να χτυπούν επανειλημμένα τον πυθμένα του ιστιοπλοϊκού, προκαλώντας ισχυρές ταλαντώσεις και τελικά την ανατροπή και τη βύθισή του.