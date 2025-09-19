Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά και βύθισαν το ένα

Οι εικόνες προκαλούν σοκ, καταγράφοντας τις όρκες να χτυπούν επανειλημμένα τον πυθμένα του ιστιοπλοϊκού
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Πορτογαλία, όπου όρκες επιτέθηκαν σε δύο ιστιοπλοϊκά, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις θάλασσες της Fonte de Telha, σπέρνοντας τρόμο και πανικό στους επιβαίνοντες. Το σκάφος, που ανήκε στον Nautic Squad Club, βυθίστηκε ολοσχερώς.
Οι πέντε επιβάτες του πρώτου σκάφους διασώθηκαν έπειτα από άμεση παρέμβαση γειτονικών τουριστικών πλοίων. Αργότερα, ένα δεύτερο ιστιοπλοϊκό με τέσσερα άτομα, ανοικτά του Cascais, δέχτηκε επίσης επίθεση από τις ίδιες όρκες, αλλά όλοι οι επιβάτες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.
Το Maritime Search and Rescue Coordination Centre στη Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες κλήσεις για βοήθεια έγιναν στις (13/09) περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με τις δυνάμεις διάσωσης να φτάνουν άμεσα στην περιοχή.
Σοκαριστικές εικόνες
Οι εικόνες προκαλούν σοκ, καταγράφοντας τις όρκες να χτυπούν επανειλημμένα τον πυθμένα του ιστιοπλοϊκού, προκαλώντας ισχυρές ταλαντώσεις και τελικά την ανατροπή και τη βύθισή του.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι όρκες σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους, αλλά η δύναμή τους είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε σκάφη, ακόμα και όταν η συμπεριφορά τους αυτή ερμηνεύεται ως παιχνίδι ή άμυνα. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη Γαλικία της Ισπανίας, όπου κοπάδια όρκες έχουν επιτεθεί σε σκάφη, προκαλώντας φόβο στα πληρώματα.
Ειδικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι τέτοιες επιθέσεις μπορεί να συμβαίνουν όταν τα σκάφη εισέρχονται σε περιοχές που τα ζώα θεωρούν «δικές τους» ή όταν οι όρκες εκδηλώνουνπεριέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr