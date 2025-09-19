Εκδήλωση - αφιέρωμα στον ποιητή Άθω Δημουλά από το "Πολύτροπον" του Π. Ανδριόπουλου

Εκδήλωση - αφιέρωμα στον ποιητή Άθω Δημουλά (σύζυγο της Κικής Δημουλά), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στην Μουσική Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 7 το απόγευμα.

Η εκδήλωση - αφιέρωμα στον ποιητή Άθω Δημουλά (1921-1985), γίνεται από το Καλλιτεχνικό Σύνολο "Πολύτροπον" (με υπεύθυνο τον Πατρινής καταγωγής μουσικολόγο Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο) με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από το θάνατό του εκλεκτού ποιητή.

Ομιλητές:

Έλση Δημουλά, Οικονομολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Φιλοθέης – Ψυχικού

Αντώνης Σκιαθάς, Ποιητής - κριτικός λογοτεχνίας

Βασιλική Δημουλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

Άθως Δημουλάς, Δημοσιογράφος – φιλόλογος

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, Θεολόγος - μουσικός.

Ποιήματα του Άθου Δημουλά στα Αραβικά θα διαβάσει, σε δική του μετάφραση, ο φιλόλογος και δάσκαλος της Αραβικής γλώσσας, Roni Bou Saba.

Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μελοποιημένη ποίηση του Άθου Δημουλά από τους συνθέτες: Δημήτρη Μηνακάκη, Θεοδώρα Μαγγίνα και Φένια Παπαδόδημα.

Ερμηνεύουν οι:

Δάφνη Πανουργιά, τραγούδι

Θεόδωρος Τοσουνίδης, φλάουτο

Γιώργος Μαρκάλας, πιάνο

Θεοδώρα Μαγγίνα, πιάνο – τραγούδι

Φένια Παπαδόδημα, τραγούδι

Παραγωγή: Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον»

Artwork: Ιωάννης - Πορφύριος Καποδίστριας

Είσοδος ελεύθερη.

*Η Κική Δημουλά που έφυγε από τη ζωή στις 22 Φεβρουαρίου 2020, στα 88 της χρόνια, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική ποιήτρια της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της ποίησης.

Ο Άθως Δημουλάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Πολιτικός Μηχανικός και συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφίες στο εξωτερικό (Βέλγιο, Αγγλία, Γαλλία), ειδικευόμενος στις Στατικές Κατασκευές και τη Σιδηροδρομική. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός και διευθυντής στους Σιδηροδρόμους.

Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1951 με την έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής που είχε τίτλο "Ποιήματα". Τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό βραβείο Ποίησης (1966 για τη συλλογή "Άλλοτε και αλλού"). Έργα του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, πολωνικά και αραβικά.

Το 1952 παντρεύτηκε την ποιήτρια Κική Δημουλά, απέκτησαν δύο παιδιά και έζησαν μαζί έως το θάνατό του το 1985.

Στο Αυτοβιογραφικό της σημείωμα η Κική Δημουλά έγραψε για τον Άθω:

«Ανώτερες σπουδές: η μακρά ζωή μου κοντά στον ποιητή Άθω Δημουλά. Χωρίς εκείνον, είμαι σίγουρη ότι θα είχα αρκεστεί σε μια ρεμβαστική, αμαθή τεμπελιά, προς την οποίαν, ίσως και σοφά, ακόμα ρέπω. Τού οφείλω το λίγο έστω που τής ξέφυγα, την ατελή έστω μύησή μου στο τι είναι απλώς φωνήεν στην ποίηση και τι είναι σύμφωνον με την ποίηση, τού οφείλω ακόμα την πικρότατη δυνατότητα να μπορώ σήμερα, δημόσια, να τον μνημονεύω εις επήκοον της πολυπληθούς λήθης».

Στην συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του Άθου Δημουλά με τον τίτλο «Τα Ποιήματα, 1951-1985», η Κική Δημουλά είχε γράψει το ακόλουθο σημείωμα:

«Την επιλογή των ποιημάτων την είχε κάνει από το 1981 ο Άθως Δημουλάς, μόλις αρρώστησε – επεμβαίνοντας αυστηρά, όπως ο ίδιος σημειώνει στα χαρτιά του, στις έξι πρώτες, κυρίως, συλλογές του. Καθυστερούσε ωστόσο την έκδοση, με την ελπίδα να προφτάσει την ολοκλήρωση μερικών ακόμη ποιημάτων, ώστε να αυξηθούν τα λίγα, που βρίσκονται στο τέλος αυτού του τόμου, με τον προαποφασισμένο από εκείνον τίτλο: Μια πρόθεση στο χάος. Δική μου είναι μόνο η τήρηση της υπόσχεσης, που μου ζήτησε τις τελευταίες μέρες, να φροντίσω την έκδοση των ποιημάτων του. Έτσι έγινε και δεν επιβάρυνα την αγωνία κάποιου στίχου του:

Της προσοχής του ποιος κάτοχος θα γίνει και νομέας…»