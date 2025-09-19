Αχαΐα: Ετήσιο Μνημόσυνο της Καθηγουμένης Αγνής μοναχής

Την Κυριακή 21-9-2025 το πρωί στην Ιερά Μονή Μαρίτσης στο Σανταμέρι - Θα τελεστεί με τις ευχές του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Μαρίτσης στο Σανταμέρι, θα τελεστεί με τις ευχές του Σεπτού Ποιμενάρχου, σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία το Ετήσιο Μνημόσυνο της αοιδίμου Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγνής μοναχής.
Θα ιερουργήσει και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, εφημέριος του Ιερού Μετοχιακού Ναού του Αγίου Νικοδήμου.
Την ανακοίνωση απέστειλε εκ μέρους της Ι. Μονής Μαρίτσης, η ηγουμενεύουσα Μαριάμ μοναχή.
Έναρξη Όρθρου 7.15 π.μ., Ιερόν Μνημόσυνον ώρα 10 π.μ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr