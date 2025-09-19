Πάτρα: Παρουσίαση βιβλίου «Την ημέρα που δεν φάνηκε ο ήλιος» του Ασημάκη Παπαδόπουλου

Οι Εκδόσεις Gotsis και ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Ασημάκη Κων. Παπαδόπουλου με τίτλο: «Την ημέρα που δεν φάνηκε ο ήλιος».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Cafe Mώλος (τέρμα Αγίου Νικολάου), την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19.00.

Θα μιλήσουν:

-Έφη Αναλυτή, Πρόεδρος Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών

-Δρ. Ελευθερία Παππά, Προσωπικό Θεραπείας του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ)

-Δρ. Χρυσή Καλπίνη - Παπαδοπούλου, τ. Εκπαιδευτικός ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

-Ασημάκης Παπαδόπουλος, Συγγραφέας

Μουσικό Πρόγραμμα

-Τάσος Διαμαντής, κιθάρα, τραγούδι

-Λίτσα Καραγεωργίου, τραγούδι

*Συντονίζει η Έφη Αναλυτή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν για την διπλή τους υπόσταση και τη διπολικότητά τους. Ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στο όνειρο. Μπορεί να υπάρξουν θύματα και θύτες ή και τα δύο μαζί. Οι ήρωες το μυθιστορήματος είναι δύο τέτοιες ψυχές που τόλμησαν να ονειρευτούν αλλά η ζωή γνωρίζει να ανατρέπει κάθε βεβαιότητα. Αφιερωμένο σε όσους τόλμησαν να αγαπήσουν και έμαθαν πως ακόμη και το λαμπρό ξεκίνημα μπορεί να κρύβει ένα πικρό τέλος.- αλλά ποτέ δεν ακυρώνει την αξία του ταξιδιού!..»