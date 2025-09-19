Σία Αναγνωστοπούλου: «Ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στη Δυτική Αχαΐα και ανεπαρκής ανταπόκριση των αρχών»

«Απαιτούνται άμεσες ενέργειες και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων» επισημαίνει η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα έχει εξελιχθεί σε ένα μείζον οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί, ενώ ολόκληρη η αγροτοδιατροφική αλυσίδα βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η ελλιπής ετοιμότητα και η καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπηρεσιών έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη. Ο εντοπισμός της νόσου έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ τα μέτρα βιοασφάλειας ήταν ανεπαρκή. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, γεγονός που εμποδίζει την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση.

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο για «lockdown» και καθολική απαγόρευση διακίνησης των ζώων, ένα σενάριο που θα σήμαινε «πάγωμα εμπορίου» και οικονομική καταστροφή των κτηνοτρόφων. Αυτή η κατάσταση θα επέκτεινε την κρίση σε όλη τη χώρα, όπως δείχνει και το παράδειγμα της Θεσσαλίας, όπου έχουν θανατωθεί περίπου 92.000 ζώα.

Οι κτηνοτρόφοι, τόσο στις πληγείσες μονάδες όσο και στις γύρω περιοχές, βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, με αυξημένο κόστος εκτροφής, απώλεια προκαταβολών από τυροκομεία και αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι η περιοχή έχει ήδη υποστεί το πρόσφατο πλήγμα των καταστροφικών πυρκαγιών.

Επειδή, η κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας απαιτεί άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, πριν ο κλάδος υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς δικαιολογείτε την καθυστέρηση ενός ολόκληρου μήνα στον εντοπισμό της νόσου και στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, δεδομένου ότι ο κίνδυνος ήταν γνωστός;

2. Ποιοι οι συγκεκριμένοι λόγοι καθυστέρησης καταβολής της ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθυστέρηση που έχει δραματικές συνέπειες ως προς την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων, αλλά και ως προς την εξάπλωση της ζωονόσου;

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα λάβετε για να διασφαλιστεί η ταχεία και δίκαιη αποζημίωση όλων των πληττόμενων κτηνοτρόφων, καλύπτοντας πλήρως τόσο το κόστος των ζωοτροφών όσο και την απώλεια παραγωγής;

4. Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στην αναθεώρηση του υπομέτρου 5.2, καταργώντας την υποχρέωση προκαταβολής, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμο και να επιτρέψει την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου;

5. Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη δημιουργία ενός ειδικού Ταμείου Κρίσεων για ζωονόσους, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση σε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις χωρίς τις σημερινές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις;

6. Τι προγράμματα αναδιάρθρωσης και τεχνικής βοήθειας θα εφαρμόσετε για τις μικρές και μεσαίες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους;